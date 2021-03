Europejczycy stracili zaufanie do firm turystycznych

Klienci nie mają już takiego zaufania do branży turystycznej, jak przed pandemią. Będą jednak lojalni wobec marek, które są dla nich wiarygodne, a od firm oczekują przede wszystkim elastyczności – to wnioski z badania ITB i Travelzoo.

Badanie brytyjskiej firmy Travelzoo we współpracy z berlińskimi targami ITB pokazuje, że na poszczególnych rynkach źródłowych zaufanie do przedsiębiorstw turystycznych mocno się zmieniło. Podczas gdy 47 procent badanych w Stanach Zjednoczonych i 49 procent w Chinach przyznaje, że w czasie pandemii zaczęło bardziej ufać markom turystycznym, to we Francji tak samo odpowiedziało zaledwie 16 procent ludzi, w Niemczech 17 procent, a w Wielkiej Brytanii 18 procent.