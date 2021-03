UNWTO: Co trzeci kraj na świecie zamknięty dla turystów

Pojawienie się nowych wariantów koronawirusa skłoniło wiele rządów do wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu, aż do całkowitego zamknięcia granic przed turystami. To drugie rozwiązanie najpopularniejsze jest w regionie Azji i Pacyfiku i w Europie.

Poniżej dalsza część artykułu