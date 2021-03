Wielka Brytania nie chce już korytarzy turystycznych, woli testy

Z takim rozwiązaniem opowiedziało się 91 procent z prawie 400 firm, które wzięły udział w badaniu, jakie przeprowadziła inicjatywa Save Our Summer (z ang. ratujcie nasze lato) – podaje brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Brytyjczycy najwcześniej na zagraniczne wakacje będą mogli wyjeżdżać najprawdopodobniej od 17 maja – co prawda data ta nie została wskazana jako otwarcie podróży w celach turystycznych, ale premier Boris Johnson, ogłaszając plan wyjścia z kryzysu , powiedział, że wyjazdy poza kraj nie będą możliwe przed 17 maja. Informacja ta spowodowała, że klienci ruszyli po wakacje, a branża zaczęła szykować się do restartu.

Korytarze turystyczne funkcjonowały w zeszłym roku, ale rząd zamknął kilka z nich w ostatniej chwili. Część pasażerów chciała w związku z tym zmienić terminy wylotów, by uniknąć kwarantanny po powrocie, ale linie lotnicze za taką usługę zażądały opłaty.

79 procent przedsiębiorców, którzy wzięli udział we wspomnianej ankiecie, uważa, że testy są wystarczającym środkiem gwarantującym bezpieczne podróże. 86 procent jest też przeciwnych narzucaniu podróżnym kwarantanny po 17 maja.

Znakomita większość, bo 85 procent jest pozytywnie nastawionych do wyposażania w certyfikaty osoby zaszczepione.

– Opinia publiczna nie popiera wznowienia korytarzy turystycznych, które w zeszłym roku podróżujących turystycznie i służbowo obciążyły finansowo – mówi współtwórca ruchu Save Our Summer Paul Charles.

– Apelujemy do rządu o wprowadzenie testowania podróżnych po powrocie, nawet jeśli miałoby to wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. To pozwoli wznowić podróżowanie w bezpieczny i odpowiedzialny sposób – dodaje.