ECTAA: Mamy szczepionki i testy, można podróżować bezpiecznie

Zdaniem ECTAA są przesłanki do tego, żeby tego lata mieszkańcy Europy mogli bezpiecznie i w miarę swobodnie podróżować. „Chociaż sytuacja nie różni się zbytnio od tej zeszłorocznej, kiedy to zawieszono niemal cały ruch turystyczny, dziś mamy środki, które pozwolą nam ją odwrócić” – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

„ECTAA dołącza do apeli wielu zainteresowanych stron z branży turystycznej skierowanych do europejskich i krajowych decydentów wzywających do opracowania planu bezpiecznego przywrócenia ruchu turystycznego przed nadchodzącym latem. Taki plan (…) powinien czerpać ze wspólnego podejścia krajów do ograniczeń w podróżach, opartego na ocenie ryzyka, testach i zaświadczeniach lekarskich. Ponadto, komunikacja ze społeczeństwem ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania podróżnych” – apeluje branża turystyczna.