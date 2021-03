Turcja przedłuża warunek okazywania testów przez turystów Fot. AFP

Filip Frydrykiewicz

Marzena German Marzena German

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało komunikat do władz miast i Straży Granicznej, w którym informuje, że należy przygotować się do przedłużenia obowiązku przedstawiania negatywnego testu na koronowawirusa przy wjeździe do kraju. Zasada ta ma obowiązywać do 15 kwietnia.