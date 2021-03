Niemcy przedłużają lockdown. Tylko drobne ustępstwa

Politycy wprowadzili kilka ustępstw w stosunku do obecnych restrykcji. Od 8 marca poluzowane zostaną zasady spotkań prywatnych – będzie w nich mogło uczestniczyć do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych (w liczbę tę nie wlicza się dzieci do 14 roku życia). Jeśli wskaźnik nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 35, w takich spotkaniach będzie mogło wziąć udział do 10 osób z trzech domostw. Jeśli wskaźnik skoczy znów powyżej 100, restrykcje zostaną przywrócone.