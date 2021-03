Ze szczepionką wycieczka do Tajlandii (być może) bez kwarantanny Fot. Pixabay

Marzena German

Władze Tajlandii szykują się do otwarcia turystyki, a to oznacza, że osobom zaszczepionym na koronawirusa ma być łatwiej wjechać do kraju – albo będą zupełnie zwolnione z obowiązkowej kwarantanny, albo zostanie ona skrócona do trzech dni.