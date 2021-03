Włosi przedłużają zakaz podróżowania prawie o miesiąc

Włoski rząd ogłosił przedłużenie obostrzeń. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 6 marca i obowiązuje do 6 kwietnia. W dalszym ciągu nie będzie można podróżować między regionami, ale ten zakaz potrwa do 27 marca.

Nowe rozporządzenie, które wprowadza włoski rząd w ramach walki z koronawirusem, wchodzi w życie 6 marca i potrwa do 6 kwietnia – podaje dziennik ekonomiczny „Il Sole 24 Ore” w swoim elektronicznym wydaniu. Władze zapowiedziały, że decyzje będą ogłaszać z większym wyprzedzeniem, by wszyscy mogli się przygotować. Poniżej dalsza część artykułu

W dalszym ciągu utrzymany zostaje podział kraju na strefy: czerwona to ta, gdzie ryzyko zakażenia się jest największe, pomarańczowa to średni poziom zagrożenia, żółta to niewielki odsetek zakażeń, a biała to wolna od covidu-19.

Ogłoszone restrykcje obowiązywać będą również w święta wielkanocne. Co prawda planowane są pewne luzowania, ale w niewielkim stopniu. Od 27 marca w strefie żółtej otworzyć się mają kina i teatry z zachowaniem reżimu sanitarnego, natomiast muzea będą działać także w weekendy – na razie można je odwiedzać jedynie w dni powszednie. Do 27 marca nie wolno podróżować między regionami, dotyczy to także miejsc znajdujących się na obszarach, gdzie zakażeń jest niewiele. Decyzja ta może być przedłużona do 6 kwietnia kolejnym dekretem. Zakaz nie obowiązuje w sytuacjach niezbędnych czy powrotów do miejsca zamieszkania.

W strefie żółtej można się odwiedzać w domach, ale tylko raz dziennie w godzinach od 5 rano do 22. Maksymalna liczba gości to dwoje dorosłych i dzieci poniżej 14 roku życia. Można też pojechać do drugiego domu, ale pod warunkiem, że nie znajduje się on w strefie czerwonej lub ciemnopomarańczowej (z dużym skokiem zakażeń lub z nowymi mutacjami wirusa). W żadnej nie można wyjeżdżać do takich domów ze znajomymi lub krewnymi, a podróże w celach turystycznych są zabronione.

Restauracje w strefie żółtej mogą być czynne tylko w ciągu dnia (do godziny 18, ale do 22 można kupować dania na wynos).

Na razie obowiązywać będzie godzina policyjna, w miejscach publicznych trzeba nosić maseczki i zachować dystans. Nadal zamknięte będą baseny i siłownie, choć rozważana jest możliwość prowadzenia lekcji indywidualnych.