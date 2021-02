Majorka chciałaby przyjmować tylko zaszczepionych 

Munar uważa, że do początku lata może już zapaść decyzja, że do Hiszpanii i na Majorkę będą mogli wjechać jedynie zaszczepieni. Jego zdaniem nie jest to niesprawiedliwe względem pozostałych, bo nawet jeśli teraz sytuacja przedstawia się inaczej, to do końca maja w Niemczech zaszczepione będzie 40-50 procent społeczeństwa. Jego zdaniem podobnie ma być na Majorce. W Wielkiej Brytanii do takich wartości może się udać dojść nawet wcześniej. Od czerwca, a najpóźniej od lipca osiągnięta będzie odporność stadna.