Rząd zamyka hotele na Warmii i Mazurach i uszczelnia granicę

Drugie obostrzenie, które wprowadza rząd od najbliższej soboty, to obowiązek przebycia kwarantanny dla podróżnych wjeżdżających do Polski przez południową granicę – z Czech i Słowacji. Podróżni, którzy nie będą chcieli trafić do samoizolacji powinni mieć przy sobie negatywny wynik testu na koronawirusa. Wynik nie powinien być starszy niż 48 godzin.