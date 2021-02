Nowy zakaz - Włosi jeszcze miesiąc nie mogą jeżdździć po kraju

Pojawiły się też inne ograniczenia – w strefach czerwonych (są takie w Lombardii, Umbrii, Abruzji i Molise) ludzie muszą pozostać w domach. Do 27 marca nie wolno się nawet odwiedzać w celach prywatnych.

Włochy wprowadziły jesienią 2020 roku system stref oznaczonych trzema kolorami, do których wpisywane są poszczególne regiony czy subregiony na podstawie bieżącej sytuacji epidemicznej. Na czerwono zaznaczane są miejsca, w których zakażeń jest najwięcej. Tam też obostrzenia są najbardziej restrykcyjne. Kolejne strefy to pomarańczowa i żółta.

W ostatnim czasie liczba zakażeń wzrosła. Wskaźnik reprodukcji, który pokazuje, jak wiele osób zaraża jeden zakażony, od końca stycznia do 9 lutego wzrósł do 0,99. Rząd chce go utrzymać poniżej 1 – w momencie przekroczenia tej wartości wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko.