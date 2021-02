Hiszpania za przywilejami dla zaszczepionych turystów

Stosunek hiszpańskich władz do idei „paszportów zdrowia” ujawniła tamtejsza minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto – podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

O propozycji premiera Kiriakosa Mtisotakisa jaką przedstawił on w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen pisaliśmy w tekście „Paszporty dla zaszczepionych ułatwią podróżowanie po Europie?”. W zeszłym tygodniu premier Grecji podpisał nawet porozumienie z premierem Izraela w sprawie zastosowania „zielonego paszportu” dla zaszczepionych Izraelczyków, chcących wypocząć w Grecji („Izraelscy turyści przyjadą do Grecji z „zielonym paszportem”).