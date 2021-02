Wielka Brytania. Minister: Za wcześnie na rezerwowanie wakacji

Na słowa Shappsa zareagowała też Europejska Komisja Podróży (European Travel Commission, ETC), która ostro potępiła bardzo restrykcyjne zasady wjazdu wprowadzone przez brytyjski rząd. Odnosząc się do groźby więzienia nawet do 10 lat za podanie nieprawdziwych informacji w formularzu pasażera przekraczającego granicę Anglii, prezes ETC Luís Araújo, stwierdził, że podróżni nie są przestępcami i nie powinni być poddawani represjom po powrocie z zagranicy.