Czy testy mogą zastąpić kwarantannę? "To trzeba doprecyzować”

– Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka osoba po powrocie do kraju zrobiła test. Jeśli wyjdzie on negatywny, może być automatycznie zwolniona z kwarantanny – odpowiedział Saczka. Jak dodał, w kwestii zwolnienia zaszczepionych, GIS pracuje nad uregulowaniem tego problemu z Ministerstwem Zdrowia.

– W przepisach to nie jest jeszcze kwestia do końca uregulowana – przyznał Saczka. Ale powtórzył: „osoba, jeśli faktycznie wykona test po powrocie, to może zostać zwolniona z tej kwarantanny”.

W następnym zdaniu wykonał jednak kolejny zwrot: – Tak jak sygnalizowałem, pracujemy też z Ministerstwem Zdrowia, by te wszystkie kwestie doszczegółowić i uregulować, żeby to było precyzyjnie określone.

Saczka jednak zaczął się wycofywać. – Trzeba pamiętać, że z tymi testami to sprawa nie jest taka prosta i oczywista, jak by się wydawało. Może dojść do zakażenia, chociażby w samolocie. Jak wykonamy test zaraz po powrocie do Polski, to ten test wyjdzie ujemny. Ale za dzień, dwa, trzy podróżny może zacząć zakażać, nawet przechodząc zakażenie bezobjawowo. Wymaga więc określenia, kiedy test może być wykonany, żeby przesądził, czy podróżny jest faktycznie zdrowy.