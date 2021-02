Nie będzie otwarcia stoków w Trydencie. Wzrost zakażeń Fot AFP

Marzena German

W poniedziałek we Włoszech miały ruszyć wyciągi narciarskie. Jednak z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, nie wszędzie będzie to możliwe. Trydent będzie musiał poczekać na narciarzy jeszcze co najmniej dwa tygodnie.