Gran Canaria wysyła samolot po turystów znad Bałtyku

Linia lotnicza Fly To Canarias oferuje od końca stycznia loty z Gran Canarii do Tallina. Dla wyspy to szansa na pozyskanie gości nie tylko z Estonii, ale też z Łotwy, Litwy, Finlandii i Polski.

Fly To Canarias, linia lotnicza z kanaryjskim kapitałem, lata od 30 stycznia raz w tygodniu z Gran Canarii do Tallina – donosi hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. Bilety są dostępne w systemie rezerwacyjnym Global Travel Management należącym do tej samej grupy Star Group. Na trasie kursuje Airbus 321, który może zabrać na pokład 200 osób. Poniżej dalsza część artykułu

W związku z uruchomieniem połączenia organizacja turystyczna Gran Canarii zapowiedziała, że przeprowadzi kampanię promocyjną, aby pozyskać turystów z Estonii, Łotwy i Litwy. – Gran Canaria jest zimą w krajach skandynawskich i bałtyckich kierunkiem turystycznym numer jeden i choć obecna sytuacja jest nadal niepewna, to perspektywy na przyszłość w tym regionie są bardzo dobre – mówi radca do spraw turystyki w rządzie Gran Canarii Carlos Álamo. W swoim wystąpieniu wymienia kilka rynków, bo loty do Estonii mają rozbudzić zainteresowanie także wśród potencjalnych klientów z Łotwy, Litwy, Finlandii i Polski.

Na razie rejsy zostały zaplanowane do 1 maja, choć Fly To Canarias twierdzi, że jeśli wyniki będą zadowalające, mogłyby zostać rozciągnięte także na sezon letni.

To nie pierwsza taka próba ze strony firmy – od 2001 do 2007 roku funkcjonowało podobne połączenie, które ostatecznie zostało przejęte przez Finnair.

Dyrektor we Fly To Canarias Fernando Canizares mówi, że uruchomienie połączenia to element strategii ekspansji na rynku północnoeuropejskim, na którym Wyspy Kanaryjskie zawsze zależały od pośredników. – Bardzo dobrze znamy ten rynek i jego upodobanie do Gran Canarii – mówi. Radca przyznaje, że co prawda po względem wielkości nie jest zbyt duży, ale dla wyspy bardzo ciekawy z perspektywy potencjału, jaki posiada.