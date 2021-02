Grecja ma plan otwarcia turystyki. Chce zaszczepić pracowników

Theoharis podkreśla, że Grecja w dalszym ciągu będzie wspierać przedsiębiorców turystycznych, tak jak robiła to w zeszłym roku. Budżet programu to 24 miliardy euro. W tym roku rząd dokłada dodatkowe 7,5 miliarda euro.

Turystyka odpowiada za około 20 procent PKB Gracji, daje zatrudnienie 20 procentom osób pracujących w kraju. W zeszłym roku jej przychody spadły do 4 miliardów euro z 18 miliardów uzyskanych w 2019 roku. – Jestem realistą, ale jestem też ostrożnie optymistyczny, że w tym roku osiągniemy lepsze wyniki niż przed rokiem – mówi premier Grecji Kyriakos Mitsotakis, cytowany przez agencję informacyjną Reutera. Jak dodaje, w 2020 roku udało się osiągnąć 20-25 procent normalnych wyników. Jeśli w tym roku kraj dojdzie do 50 procent, to będzie to i tak o 100 procent więcej niż przed rokiem.