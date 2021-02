Niemcy chcą przedłużyć stan epidemiczny

W Niemczech stan epidemiczny został ogłoszony 25 marca 2020 roku, teraz Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużenie go do czerwca – podaje dziennik „Tagesspiegel” w swoim internetowym wydaniu. W listopadzie parlament przyjął w głosowaniu nad tak zwaną trzecią ustawą o ochronie ludności stan wyjątkowy. To daje rządowi specjalne przywileje, by w ramach walki z pandemią wydawać rozporządzenia bez zgody Bundesratu. Mogą one dotyczyć zasad podróżowania, szczepień czy testów na covid-19.

