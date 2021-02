Rzecznik rządu: Decyzja o dalszym otwieraniu usług nieoczywista

Rzecznik rządu Piotr Müller był dzisiaj rano gościem studia telewizyjnego „Rzeczpospolitej”. Rozmowę prowadził dziennikarz i komentator polityczny dziennika Michał Kolanko. Kolanko chciał między innymi wiedzieć, kiedy rząd ogłosi, co dalej z zamkniętymi usługami.

Dziennikarza interesowało, jaki będzie kierunek decyzji odnośnie do uwalniania z ograniczeń kolejnych usług, czy będą na przykład otwierane hotele?

– Tutaj, niestety, trwa trudna i skomplikowana dyskusja, ponieważ nie ma jednomyślności w tym zakresie w samej radzie medycznej [przy premierze], jak i w zespole zarządzania kryzysowego. Dlatego dzisiaj trudno mi deklarować wprost, co będzie zakomunikowane – mówił polityk.

– Tu nie chodzi o zarażanie się w hotelu – ciągnął. – Ryzyko jest takie, że ze względu na zwiększoną mobilność, po drodze ludzie spotykają się w komunikacji publicznej. Przemieszczają się między województwami. Widzieliśmy ten problem w Portugalii, we Francji, w Wielkiej Brytanii. W związku z tym to są trudne decyzje i one nie są jeszcze ostatecznie podjęte.