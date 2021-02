Włosi luzują obostrzenia. Restauracje - tak, stoki - nie

Rząd włoski złagodził obostrzenia dla kilku regionów kraju, w tym dla Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Emilii-Romanii i Piemontu. Co prawda na razie stoki narciarskie pozostaną zamknięte przynajmniej do 15 lutego, ale można korzystać z restauracji i odwiedzać muzea.

Liczba nowych zakażeń w regionach, dla których włoski rząd poluzował obostrzenia, jest nadal wysoka, bo przekracza 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców zanotowanych w ostatnich siedmiu dniach. Mimo to władze zezwoliły na korzystanie z restauracji do godziny 18, otworzyć mogą się także muzea – donosi niemiecki portal branży turystycznej Reisevor9. Nowe regulacje dotyczą Lacjum, Lombardii, Wenecji, Piemontu, Emilii-Romanii, Abruzji, Kalabrii, Marche, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz Doliny Aosty – regiony te są teraz w strefie żółtej. Poniżej dalsza część artykułu

Od jesieni we Włoszech obowiązuje system oznaczeń kolorami: żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Klasyfikacji do poszczególnych grup dokonuje co tydzień Narodowy Instytut Zdrowia. Pod uwagę bierze nie tylko liczbę chorych, ale też dostępnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, odsetek zgonów czy stan służby zdrowia.

Rząd Włoch dąży do obniżenia liczby nowych zakażeń notowanych w ostatnim tygodniu w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców do 50. Na razie w Rzymie wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 135, w Lombardii wynosi 126, a w Wenecji Euganejskiej 143.

Z kolei włoska gazeta „La Repubblica” podaje w swoim elektronicznym wydaniu, że jeszcze w tym tygodniu mają być prowadzone rozmowy na temat otwarcia stoków narciarskich. Regiony górskie przygotowały propozycję ich uruchomienia z zachowaniem restrykcji. Chodzi o odgórne ustalenie liczby karnetów narciarskich, które można sprzedać każdego dnia, by w ten sposób zapobiec tłumom na stokach, w dokumencie pojawiają się też zasady korzystania z wyciągów narciarskich, regiony chciałyby również, by stoki mogły działać w strefach pomarańczowych – narciarze mieliby obowiązek noszenia maseczek medycznych na wyciągach, można by sprzedać maksymalnie połowę liczby karnetów dopuszczonych w strefie żółtej. Jak podaje gazeta, wiele wskazuje na to, że stoki na obszarach pomarańczowych pozostaną zamknięte, odnośnie żółtych mają być prowadzone rozmowy. Na razie wszystkie są zamknięte do 15 lutego

Jak podaje polski MSZ stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 30 kwietnia 2021. Do 15 lutego obowiązuje zakaz przemieszczania się między regionami, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania. Osoby przyjeżdżające do Włoch z Polski do 5 marca muszą przedstawić oświadczenie i negatywny wynik testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch. Jeśli podróżny nie posiada wyniku badania, musi poddać się 14-dniowej kwarantannie.