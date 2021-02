Niemiecki prawnik: Zakażmy teraz podróży, by uratować lato   

Zdaniem niemieckiego prawnika i specjalisty od przepisów turystycznych Ernsta Führicha rząd powinien czasowo zakazać podróży do krajów wysokiego ryzyka, by uratować tegoroczny sezon letni.

Prawnik Ernst Führich, specjalista od przepisów turystycznych, napisał list do kanclerz Angeli Merkel, w którym domaga się, by rząd wprowadził na pewien czas zakaz podróżowania do i z krajów uznanych za bardzo ryzykowne w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tym samym dołącza się do żądań wielu wirusologów – pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell. Jego zdaniem to pomoże uratować najbliższy sezon letni, bo tylko w ten sposób zahamuje się eksplozję zachorowań na covid-19, szczególnie tych wywołanych mutacjami koronawirusa. Poniżej dalsza część artykułu

Führich ma bardzo konkretną propozycję – zakazem podróży powinny być objęte kraje, w których wskaźnik liczby zakażeń w ostatnich siedmiu dniach przekracza 200 przypadków na 100 tysięcy osób. Z prawnego punktu widzenia oznaczałoby, że nie można byłoby korzystać z żadnych usług turystycznych we wspomnianych krajach, a zatem z lotów, imprez zorganizowanych, mieszkań wakacyjnych i hoteli.

O takich rozwiązaniach w zeszłym tygodniu dyskutował niemiecki rząd, co więcej, od soboty, 30 stycznia, zabronił lotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Brazylii i RPA, a od niedzieli 31 stycznia z afrykańskich krajów Lesotho i Eswatini. Zakaz pozostaje w mocy do 17 lutego. Pojawiły się jednak wyjątki – dotyczą transportu towarów, ale też pasażerów tranzytowych czy mieszkańców i obywateli Niemiec powracających z tych państw. Jak podaje gazeta „Deutsche VerkehrZeitung”, Lufthansa nie planuje na razie ograniczenia siatki połączeń z tymi krajami. Przewoźnik będzie obserwował sytuację i odpowiednio reagował.

Wystąpienie prawnika związane jest również z tym, że ostrzeżenia przed podróżami publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie są równoznaczne z zakazem wyjazdu. Komunikaty te należy odczytywać raczej jako apel rządzących, by zrezygnować z podróży do danego kraju lub regionu. Co więcej, nie pojawia się w nich rozróżnienie na „normalne” obszary uznane za ryzykowne i te, w których niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem jest szczególnie wysokie.

Na razie niemiecki MSZ wydaje ostrzeżenia przed wyjazdami innymi niż niezbędne do krajów, w których wskaźnik liczby nowych zachorowań w ostatnim tygodniu wynosi co najmniej 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Zdaniem Führicha to niezrozumiałe, że podczas gdy zakazy prowadzenia działalności przez hotele praktycznie sparaliżowały turystykę krajową, nadal można wyjeżdżać za granicę do miejsc uznanych za ryzykowne lub bardzo ryzykowne.

Według prawnika szczególnie denerwujące jest to, że od jesieni zeszłego roku wielu touroperatorów nie zawiesza swoich programów do krajów objętych ostrzeżeniami MSZ, na przykład na Wyspach Kanaryjskich czy Malediwach. Decyzję dotyczącą realizacji wyjazdu lub odstąpienia od niego pozostawiają klientom. To nieodpowiedzialne, a praktykę tę ukrócić mogą tylko zakazy.

Biura podróży mają w tym względzie inne zdanie – argumentują, że liczba zakażeń przy wycieczkach zorganizowanych jest niewielka, a w kierunkach turystycznych obowiązują reżimy sanitarne. Imprezy turystyczne nie tylko zapewniają bezpieczeństwo podróżnym, ale gwarantują też utrzymanie miejsc pracy w kraju i za granicą.