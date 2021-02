Kryzys turystyki w Hiszpanii. Tak źle nie było od 50 lat

W grudniu przyjazdy turystów spadły o 85 procent, licząc rok do roku. Stało się tak między innymi stąd, że władze nałożyły nowe ograniczenia w podróżowaniu, aby powstrzymać wzrost zakażeń koronawirusem – podaje agencja Reutera.

Te liczby lokują Hiszpanię wśród krajów, w których w Europie gospodarka turystyczna ucierpiała najmocniej. W 2019 roku przynosiła około 12 procent produktu krajowego brutto (PKB). Chociaż nie ma oficjalnych danych na temat udziału tej branży w PKB w 2020 roku, analityk Maria Jesus Fernandez szacuje, że było to 4 – 5 procent – podaje Reuters.

We wtorek odnotowano tam 29 604 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba infekcji maleje, ostatnie rekordowe liczby sięgały ponad 40 tysięcy. Zarazem trzecia fala zakażeń spowodowała, że ??liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w ciągu doby o 724 (do 59 805), co stanowiło największy jednodniowy wzrost od kwietnia.