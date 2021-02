Ras al-Chajma bezpłatnie przebada turystów na covid-19

Emirat Ras al-Chajma oferuje zagranicznym turystom darmowe testy PCR przed powrotem do kraju – informuje w komunikacie Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah (Ras Al Khaimah Tourism Development Authority – RAKTDA). Warunkiem jest pozostanie w emiracie przez co najmniej dwie noce. Akcja potrwa do 31 marca.

