Epidemiolog: Na nartach trudno zarazić się koronawirusem

W trzech tygodniach przed końcem 2020 roku i trzech pierwszych tygodniach 2021 roku AGES zidentyfikowała co prawda kilka przypadków rozprzestrzeniania się wirusa wśród osób korzystających z wyciągów narciarskich, apres-ski i kupujących karnety w kasach, ale w prawie wszystkich wypadkach chodziło o profesjonalnych narciarzy, skoczków i biegaczy, którzy uczestniczyli w zawodach. Agencja pisze o jednym przypadku wśród osób uprawiających sporty zimowe hobbystycznie, ale znów zachorowanie nie było związane z samym korzystaniem ze stoków.

W tyrolskiej miejscowości Jochberg covid-19 wykryto u ponad 20 uczestników kursu na instruktorów narciarskich, w 17 przypadkach był to wariant B.1.1.7 (tzw. brytyjski). Osoby te, które pochodziły z siedmiu krajów unijnych, mieszkały od początku szkolenia (grudzień 2020 roku) w tym samym obiekcie. Agencja uważa, że do zakażenia doszło z powodu przebywania we wspólnym gospodarstwie domowym i spotkań towarzyskich.