Mauritius: Na początek zaszczepimy pracowników turystyki

Jak donosi brytyjski portal branży turystycznej Breaking Travel News, w pierwszej grupie znajdzie się 50 tysięcy osób, z czego połowa to pracownicy firm turystycznych. Pozostali to między innymi służba zdrowia, seniorzy u ci, którzy mają problemy zdrowotne. Celem programu jest zaszczepienie 60 procent populacji, która łącznie liczy 1,3 miliona – to pozwoli osiągnąć odporność stadną.

Sytuacja na Mauritiusie jest stabilna od czerwca zeszłego roku – nie są znane przypadki nowych zakażeń. To spowodowało, że wiele osób chciało tam się przenieść na dłużej, by stamtąd pracować. Dotyczyło to także emerytów, ale też zwykłych turystów. By umożliwić takie pobyty, rząd opracował tak zwaną wizę premium, która pozwala zostać w kraju do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.