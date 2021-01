Pandemia może przyspieszyć rozwój turystyki medycznej Fot. Newseria Biznes

Pandemia przyczyniła się do szybkiego rozwoju e-zdrowia i rozwiązań telemedycznych. Dzięki telemedycynie i zdalnej diagnostyce pacjent może być monitorowany na odległość, a opieka nad nim przeniesiona ze szpitala na przykład do jego domu. To powoduje także wzrost popularności turystyki medycznej.