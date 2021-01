Opozycja: Otworzyć turystykę. Rozliczyć rząd z lockdownu

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Borys Budka podkreślał na konferencji prasowej (zwołał ją tuż przed konferencją ministra zdrowia, podczas której miał on ogłosić decyzje rządu w sprawie obostrzeń po 1 lutego), że każdego dnia w Polsce umierają dziesiątki firm. Ludzie tracą pracę, a przedsiębiorcy jakąkolwiek nadzieję na powrót normalności. – Przedsiębiorcy zostali oszukani przez rząd. Oczekujemy odmrożenia podstawowych branż, które mogą pracować tak, by było to bezpieczne – mówił.

