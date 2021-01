84 miliony dla śląskiej turystyki

W ubiegłym roku Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Turystyczna opracowały program pomocowy dla przedsiębiorców turystycznych z regionu „Śląski pakiet dla turystyki”. Miał on pięć „filarów”: kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej, a jego wartość wyniosła 3,5 miliona złotych. Jak podaje UMWŚ, z pomocy skorzystało 405 podmiotów, dofinansowanych zostało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę dotarły do 30 milionów odbiorców.

Będzie to rekompensata za utracone dochody budżetowe (jak wyliczył UMWŚ, aż 90 procent przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, z czego 60-70 procent generuje sezon zimowy). W zamian gminy mają zwolnić przedsiębiorców turystycznych z podatków i umorzyć opłaty lokalne. Wielkość wsparcia wyniesie do 125 procent dochodów utraconych w 2021 roku z tytułu decyzji podjętych przez gminy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej – nie więcej niż 2 miliony złotych na gminę, w której stosunek liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza 0,5, oraz po 500 tysięcy złotych dla pozostałych gmin. W sumie gminy dostaną 8 milionów złotych.

Z kolei wsparcie przedsiębiorców (warunkiem ubiegania się o nie jest co najmniej 30-procentowy spadek przychodów) będzie miało formę konkursu na dofinansowanie „projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność” – może to być na przykład dostosowanie firmy do zaostrzonych wymogów sanitarnych. Dotacja ma wynosić do 85 procent wartości inwestycji, maksymalna wartość dofinansowania to 500 tysięcy złotych. UMWŚ liczy, że uda się dofinansować od 160 do 200 przedsiębiorstw. Firmy dostaną łącznie 76 milionów złotych. Nabór wniosków ma ruszyć w drugim kwartale roku.