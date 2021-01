Eksperci WHO: Podróżowanie nie może zależeć od szczepień

W dyskusji na temat wprowadzenia przywilejów dla podróżnych, którzy się zaszczepią na covid-19, pojawia się coraz więcej głosów przeciwnych temu pomysłowi. Nie popiera go WHO, sceptycznie odnosi się do niego niemiecki rząd.

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) nie rekomenduje uznawania certyfikatu szczepień na koronawirusa lub potwierdzenia nabycia odporności jako warunku wjazdu przy podróżach zagranicznych – donosi agencja informacyjna Reutera. Zdaniem WHO nadal istnieje wiele niewiadomych co do skuteczności szczepionek w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Pod uwagę brać też trzeba ich ograniczoną dostępność. Poniżej dalsza część artykułu

Rekomendacja jest jedną z wielu, które pojawiły się po posiedzeniu Komitetu Kryzysowego WHO, w skład którego wchodzi 19 niezależnych ekspertów. Po zatwierdzeniu przez dyrektora generalnego organizacji Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa zostały one przesłane do 194 państw członkowskich. „Potwierdzenie szczepienia nie powinno zwalniać wyjeżdżających za granicę ze stosowania się do innych zasad ograniczających ryzyko podróży” – pisze WHO w oświadczeniu.

Przewodniczący komitetu Didier Houssin przyznaje, że w tej chwili kraje stawiają różne wymogi dotyczące podróży, od testów przez kwarantannę do zakazu wjazdu, co powoduje, że świat jest „nieco sparaliżowany, nieco zagubiony”. Eksperci rekomendują WHO, by przejęła wiodącą rolę przy tworzeniu jasnych wytycznych, opartych na danych naukowych, które wskażą, jak w bezpieczny sposób zapewnić przemieszczanie się ludzi transportem lotniczym i morskim.

WHO zaleca natomiast rządom monitorowanie nowych mutacji wirusa jak te odkryte w Wielkiej Brytanii i RPA, by oszacować, na ile skuteczne są szczepionki, leki i testy.

Także rząd Niemiec jest sceptycznie nastawiony do wykorzystania certyfikatów szczepień przy podróżach. Dyskusja na ten temat jest przedwczesna. Jak mówił na konferencji prasowej minister stanu ds. Europy Michael Roth, na razie nie wiadomo, jak działa szczepionka – czy chroni tylko zaszczepionego, czy zapewnia też, że nie będzie on zarażał innych. Byłoby logiczne, gdyby podejście całej UE do zwalczania pandemii prowadziło do wspólnej certyfikacji szczepień. Na razie jeszcze nie było rozmów na ten temat.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza, Roth nie wykluczył, że w najbliższych tygodniach i miesiącach ponownie może dojść do zamykania granic z powodu pandemii, ale zaznacza, że rząd Niemiec nie dąży do polityki izolacji.

O wprowadzenie „paszportu szczepień” zabiegają kraje, dla których turystyka jest bardzo ważna z gospodarczego punktu widzenia – z taką propozycję wystąpił ostatnio premier Grecji. Ma ona być omawiana w czasie czwartkowej wideokonferencji Rady Unii Europejskiej.