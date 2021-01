Niemcy zaostrzają lockdown. Możliwe kontrole na granicach

Rząd Niemiec przedłużył lockdown do 14 lutego. Poza dotychczasowymi obostrzeniami pojawiły się kolejne, które mają zahamować wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Kanclerz Angela Merkel, ogłaszając przedłużenie lockdownu, mówiła, że rząd ma na uwadze troskę o kraj i jego mieszkańców, ale też o gospodarkę i miejsca pracy. Jeśli liczba zachorowań drastycznie wzrośnie, ucierpią na tym wszyscy – pisze niemiecki portal branży turystycznej FVW, powołując się na agencję prasową dpa. Poniżej dalsza część artykułu

Ponieważ pojawiły się kolejne, bardziej zaraźliwe mutacje koronawirusa, rząd Niemiec i landy zaostrzyły zasady dotyczące maseczek. Zwykłe już nie wystarczą, teraz konieczne jest noszenie tych medycznych (FFP2, KN95 lub chirurgiczne). Na razie zamknięte pozostają lokale gastronomiczne, obiekty rekreacyjne, teatry, kina i sklepy. Wyjątkiem są sklepy spożywcze i drogerie.

W spotkaniach prywatnych poza członkami gospodarstwa domowego uczestniczyć może jeszcze tylko jedna osoba. Szkoły będą albo zamknięte, albo obecność obowiązkowa zostanie zawieszona. Rodzice są proszeni, by nie posyłać dzieci na lekcje i do przedszkoli. Pracodawcy muszą, gdzie to możliwe, umożliwić pracę z domu, a władze proszą, by ludzie korzystali z tej opcji. Minister pracy przedstawił już nawet projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Angela Merkel wraz z szefem rządu Berlina Michaelem Müllerem i premierem Bawarii Markusem Söderem podkreślają jednak, że zaczyna pojawiać się światełko w tunelu. We wtorek Instytut Roberta Kocha zanotował 11 369 nowych zakażeń, dokładnie tydzień wcześniej było ich 12 802. Wskaźnik ten nadal jest jednak zbyt wysoki, by zacząć luzować obostrzenia. Obawy budzą nowe mutacje wirusa, które pojawiły się także w Niemczech.

Merkel zapowiada, że do końca lata każdy mieszkaniec kraju otrzyma propozycję zaszczepienia się. Uproszczony będzie też dostęp do pomocy rządowej dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Rząd i landy mają przedstawić do połowy lutego strategię otwarcia.

Kanclerz nie wyklucza też przywrócenia kontroli na granicach, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. – Nie chcemy tego, chcemy z naszymi sąsiadami dojść do partnerskiego porozumienia – mówi. Trzeba być szczególnie ostrożnym przy wjeździe do regionów i krajów uznanych za ryzykowne w kontekście pandemii, między innymi do Wielkiej Brytanii, gdzie odkryty został nowy wariant wirusa. Z Czechami, gdzie liczba zakażeń jest również duża, należy wypracować strategię testowania i skoordynować działania.