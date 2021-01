Dramatyczny apel. „Ruch turystyczny nie przekłada się na wzrost zachorowań”

– Utrzymujący się lockdown ma katastrofalne skutki dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie odczuwają go osoby z miejscowości górskich, gdzie turystyka jest jedynym i całorocznym źródłem utrzymania. Jestem w stałym kontakcie z wieloma z nich i regularnie otrzymuję informacje o pogłębiającym się problemie. Dialog samorządów z rządem jest w tym momencie konieczny, aby udało się znaleźć optymalne rozwiązanie tej trudnej sytuacji – podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski należący do Bezpartyjnych Samorządowców.

– To ostatni moment, żeby ocalić biznes , który od marca walczy o przetrwanie. Przedstawiciele branży są przygotowani, żeby otworzyć swoje ośrodki zgodnie z reżimem sanitarnym. Niecierpliwie czekają na kolejne sygnały rządu oraz rekompensaty dostosowane do poziomu ich strat – sekunduje mu członek zarządu województwa dolnośląskiego Paweł Wybierała.

Autorzy apelu powołują się tu na badania Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie prowadzone od lipca do września. Wynika z nich, że letnie wzmożenie ruchu turystycznego w kurortach nie przełożyło się na wzrost liczby zachorowań na covid-19. – W trzech powiatach, które odwiedziło ponad 2 mln turystów, co wiemy na podstawie logowań telefonów komórkowych, liczba zakażeń do września była ponad trzykrotnie niższa niż średnia dla całego kraju. Zamknięcie branży w tej sytuacji nie ma żadnego uzasadnienia epidemicznego – tłumaczy przewodniczący Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie Grzegorz Sokoliński.