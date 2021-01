Premier Grecji: Turystykę czeka dobry sezon. Spadną zakażenia

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej ANT1, na którą powołuje się grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages, premier mówi, że tegoroczne lato może być lepsze od poprzedniego. Przemawiają za tym wprowadzenie szczepionki na covid-19, lepsze narzędzia do śledzenia kontaktów i sezonowy charakter wirusa.

– Wiemy, że w maju pojawi się sezonowy spadek zachorowań. To daje mi przekonanie, że nie tylko uratujemy sezon letni, ale że będzie on znacznie lepszy od poprzedniego – mówi premier. Do czerwca wiele osób będzie też już zaszczepionych.