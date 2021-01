Morawiecki: Turystyka źródłem zakażeń. Poczeka na otwarcie

Morawiecki pytany był też o komentarz do sytuacji przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii i zapowiadają odstąpienie od przestrzegania obostrzeń i otwierania swoich biznesów. – jest kilka branż, które są najmocniej dotknięte koronawirusem. Te branże musiały być zamknięte, bo zgodnie z opinią ekspertów ponieważ były jednym z głównych źródeł zakażeń. To są gastronomia, hotelarstwo, turystyka. Dlatego Polska już w listopadzie była gotowa żeby ratować te branże, to jest w sumie 40 PKD, czterdzieści różnych charakterystycznych branż. Musieliśmy czekać na zgodę Komisji Europejskiej, ale od kilku dni dystrybucja środków przebiega w najszybszy możliwy sposób. Nie ze środków unijnych, podkreślam, ale z budżetu własnego, ta pomoc płynie szerokim strumieniem – mówił Morawiecki.