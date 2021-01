Ruszyły wnioski o subwencje z PFR 2.0. Pieniądze w dwa dni

Przedsiębiorstwom, które spełnią pewne warunki, subwencja będzie umorzona. Wśród warunków jest wykazanie spadku przychodów o co najmniej 30 procent w okresie od kwietnia do grudnia lub w samym czwartym kwartale 2020 roku, licząc rok do roku, i zachowania zatrudnienia.

Wysokość dotacji będzie zależeć od wielkości spadku. 18 tys. złotych na jednego zatrudnionego trafi do mikrofirm, które mają ubytek przychodów rzędu 30-60 procent, a 36 tys. złotych przy spadku powyżej 60 procent. Maksymalnie może to być jednak 324 tys. złotych.

W wypadku małych i średnich firm subwencja może wynieść 70 procent straty brutto za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku, ale maksymalna stawka to 3,5 mln złotych, a na jednego pracownika nie więcej niż 72 tys. złotych. Jest jeszcze jeden warunek – jeśli firma korzystała wiosną z pierwszej tarczy finansowej, to łączna subwencja z obu tych tarcz w przeliczeniu na pracownika nie może być większa niż 144 tys. złotych. To kryterium, jak wyliczyło Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, eliminuje z ubiegania się o pomoc z PFR większość firm eventowych należących do tej organizacji.