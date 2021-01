Rząd poluzuje restrykcje, ale i surowo ukarze za ich łamanie?

Wcześniej jednak wskazywał, że uzasadnione jest przekonanie, że w Polsce jest już nowy wariant koronawirusa z Wielkiej Brytanii, który charakteryzuje się tym, że rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż dotychczas zwalczany. – Jeżeli sto tysięcy ludzi przyjechało do kraju z okolic Londynu, to ten wirus musi tu już być – mówił. – Na razie go szukamy, ale to jest szukanie igły w stogu siana. Będziemy to wiedzieli, jeżeli gwałtownie wzrośnie liczba zakażeń.