Izraelska turystyka liczy, że ruszy wiosną

Dyrektor generalny Stowarzyszenia Izraelskich Biur Turystyki Przyjazdowej Yossi Fatael uważa, że brak informacji, kiedy mógłby być wznowiony ruch turystyczny z zagranicy do Izraela oznacza utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy. – Naszym zdaniem po zaszczepieniu do końca marca większości mieszkańców turyści powinni móc przyjeżdżać do Izraela – mówi cytowany przez magazyn branży turystycznej „ITN”. Fatael dodaje, że warunkiem przekroczenia granicy powinien być negatywny wynik testu na koronawirusa lub potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

