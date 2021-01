Nowa odmiana koronawirusa może uderzyć w turystykę

Jak co tydzień prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej omawia najważniejsze wydarzenia mające wpływ na turystykę wyjazdową. Jak pisze na wstępie, kiedy 9 listopada koncern Pfizer poinformował, że ma gotową szczepionkę przeciw koronawirusowi i w branży turystycznej zabłysło światełko nadziei na pokonanie pandemii. Tę nadzieję zakłóciło jednak pojawienie się 14 grudnia nowej mutacji wirusa, znacznie bardziej zaraźliwej (szacunkowo o 70 procent).

Szczególnie zagraża to gastronomii – w restauracjach ludzie siedzą zwykle blisko siebie, bez masek.

To oznacza, że otwarcie restauracji, kawiarni i innych punktów gastronomicznych może być odsunięte w czasie do czasu, kiedy możliwe będzie jedzenie na powietrzu.