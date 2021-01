Niekonstytucyjny lockdown. Przedsiębiorcy turystyczni pozwali państwo

Pozew przygotowała kancelaria znanego warszawskiego adwokata Jacka Duboisa. – To jest pozew o uznanie naszego prawa do wysuwania roszczenia – dodaje Dybaś-Grabowska. – Nie chodzi na razie o rozstrzyganie wysokości odszkodowania, to będzie w następnym etapie. Na razie nasze roszczenia szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych. Kompletowanie dokumentów zwykle trwa, nie chcieliśmy już przedłużać tych przygotowań więc złożyliśmy ten pozew. Ale przyłączą się do niego następni – zapewnia Dybaś-Grabowska.