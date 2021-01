Na narty do Włoch? Nie tak szybko, jak się spodziewano

Ministerstwo Zdrowia podało też, że zamknięcie ośrodków narciarskich zostało przedłużone na prośbę władz regionalnych, jest też zgodne z radą ekspertów ds. zdrowia. Chodzi o to, że zgodnie z wytycznymi Komitetu Naukowo-Technicznego wyciągi gondolowe i kolejki linowe mają po otwarciu działać na tych samych zasadach co komunikacja miejska, w której tylko część miejsc może być zajęta. To wiąże się z koniecznością dostosowania technicznego urządzeń.