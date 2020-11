Stany Zjednoczone zezwolą na podróże z Europy?

Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz przyjazdów z Europy do Stanów Zjednoczonych w połowie marca, by w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wyjęci spod niego są między innymi pracownicy misji humanitarnych, dziennikarze, inwestorzy, naukowcy i studenci.

Wielu amerykańskich polityków twierdzi, że zakaz nie ma sensu, skoro większość krajów jest wyjęta spod niego. Tymczasem jego zniesienie pomogłoby poprawić trudną sytuację finansową tamtejszych linii lotniczych – liczba realizowanych przez nie lotów zagranicznych spadła o 70 procent . Z drugiej strony utrzymujący się wysoki poziom zakażeń w Europie może być powodem, dla którego Trump będzie chciał utrzymać w mocy swoją decyzję. Inną przeszkodą może być to, że kraje europejskie wcale nie muszą od razu zezwolić Amerykanom na przyjazdy. Na razie mieszkańcy USA mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale pod warunkiem, że poddadzą się dwutygodniowej kwarantannie.

W sobotę Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) wydało nowe zalecenia dla podróżujących za granicę. Turyści powinni zrobić test na koronawirusa na jeden do trzech dni przed wylotem, a następnie po trzech-pięciu dniach po powrocie. Dodatkowo przez siedem dni po przylocie powinni zostać w domu.