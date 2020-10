Zurych wraca do rozkładu lotów z Wrocławia

Swiss wznowi loty z Wrocławia do Szwajcarii 26 października. Do Zurychu będzie latał dwa razy w tygodniu – w poniedziałki o godz. 18.35 i w piątki o 12.35. Podróż trwa półtorej godziny. Wyloty z Zurychu do Wrocławia zaplanowane są w poniedziałki na godzinę 16.10, natomiast w piątki na godzinę 9.55 – informuje lotnisko w komunikacie prasowym.

