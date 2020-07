Prezes Ryanaira: Przetrwamy kryzys dzięki niskim cenom

– Jeśli nie będzie drugiej fali zachorowań na covid-19, to wyjątkowo niskie obecnie ceny biletów i zredukowane stawki w hotelach doprowadzą do tego, że ludzie znów będą chcieli jechać na wakacje. W takiej sytuacji prognozuję, że liczby urlopowiczów powrócą do wielkości sprzed kryzysu już latem 2021 roku – mówił O’Leary w rozmowie z „Daily Mail”. – Hotele w Hiszpanii i Portugalii teraz wynajmują pokoje na lipiec i sierpień po historycznie niskich cenach, bo też nie chcą żeby stały puste – przekonywał . I ujawnił, że pierwszego dnia, kiedy Ryanair zaczął latać po pandemii, jego samoloty były wypełnione w 70 procentach.