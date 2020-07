Aeromexico na granicy bankructwa

Największe i najstarsze (założone w 1934 roku) meksykańskie linie lotnicze Aeromexico poinformowały wczoraj o rozpoczęciu postępowania upadłościowego na podstawie Rozdziału 11 (Chapter 11) Kodeksu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych – podaje Reuters. Nie oznacza to jeszcze bankructwa, ale daje ochronę przed wierzycielami i umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji. Według „The Wall Street Journal” pod koniec marca długi przewoźnika wynosiły około 2,7 miliarda dolarów.

Jak podkreśla Reuters, sytuacja przewoźników z tego regionu jest wyjątkowo trudna, bo rządy tamtejszych państw, w przeciwieństwie do europejskich i amerykańskiego, odmawiają liniom lotniczym pomocy. Analitycy przewidują, że pandemia może dobić wielu przewoźników z Ameryki Łacińskiej, co doprowadzi do spadku konkurencji i wzrostu cen biletów.