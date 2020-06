Branża lotnicza: Nie zamykać arbitralnie kierunków

Zabranianie latania do niektórych krajów jest nieuzasadnione. Brak jasnych kryteriów powoduje chaos i uniemożliwia nam działanie – piszą do premiera przedstawiciele linii lotniczych, lotnisk i biur podróży.

Dlaczego nie możemy latać do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji, Portugalii? – pytają w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego szefowie linii lotniczych, biur podróży i lotniska w Łodzi. „Apelujemy (…) o przedstawienie nam planu, którym kieruje się rząd podejmując decyzje związane z zamykaniem lub otwieraniem granic (…). Ważne są dla nas jasno przyjęte kryteria, które umożliwią nam planowanie naszej działalności, a naszych pasażerów uwolnią od stresu związanego z niepewnością podróży”. Poniżej dalsza część artykułu

To już drugi list tej grupy menedżerów do premiera. Poprzedni, wysłany 11 czerwca, dotyczył zniesienia zakazu wypełniania w samolotach wszystkich miejsc. I jak poprzednim razem, pod listem nie podpisały się lotnicze spółki skarbu państwa, jak LOT czy Porty Lotnicze.

Dokument przytaczamy w całości, bez zmian.

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze!

Dwa tygodnie temu ogłosił Pan otwarcie granic i zapowiedział zniesienie zakazu lotów międzynarodowych. Cała branża lotnicza, biznes i pasażerowie (ludzie!) potraktowali te słowa poważnie. Dał Pan bowiem nadzieję, że jest szansa na powrót do normalności.

Jednak granice, wbrew Pana deklaracji nie zostały całkowicie zniesione. Noc przed ich otwarciem rząd zakazał lotów do takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia Północna, Szwecja czy Portugalia. Dla większości branży jest to ok. 30% rynku. Tym samym dzień przed ogłoszonym przez Pana otwarciem granic rząd zamknął 30 % rynku.

Czy naprawdę w ciągu tygodnia sytuacja zmieniła się aż tak drastycznie, żeby nie móc zaplanować i ogłosić takiej informacji wcześniej? Z tego obrazu wyłania się chaos, w którym my tj. przedsiębiorcy branży lotniczej i turystycznej mamy odpowiedzialnie prowadzić biznes. Zapewniamy Pana Premiera, że w tych warunkach jest to niemożliwe.

Aby odpowiedzialnie planować swój biznes musimy wcześniej wiedzieć co nas czeka. Lotniska, linie lotnicze, touroperatorzy nie są zakładami fryzjerskimi, które można otworzyć z dnia na dzień. Musimy projektować swoje działania na poszczególnych rynkach z dużym wyprzedzeniem. Porty Lotnicze muszą przygotować infrastrukturę i personel do latania w warunkach pandemii, linie lotnicze muszą uruchomić swoje systemy, w tym sprzedaży biletów, touroperatorzy muszą przygotować ofertę dla pasażerów, a pasażerowie muszą mieć czas by zaplanować sobie podróż. To wszystko nie odbywa się z dnia na dzień tylko z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc.

My przedsiębiorcy branży lotniczej nie rozumiemy co decyduje o stanowisku rządu! Przecież sytuacja epidemiczna w różnych krajach znacznie od siebie odbiega (według danych WHOi w dniu 23.06. miało miejsce 295 przypadków nowych zakażeń w Portugali, podczas gdy w otwartej dla ruchu z Polski, Francji – 325. W Polsce liczba dziennych zachorowań od tygodnia oscyluje między liczbą 500 a 300). Czy dla tak poważnej w skutkach decyzji znaczenie odgrywa liczba czy trend zachorowań? Jeżeli trend to jaki? A może wskaźnik zakażeń ma znaczenie? Kto podejmuje takie decyzje? Nikt z nas nie otrzymał jasnej informacji. Nie mamy wiedzy, na temat ryzyka i tym samym nie mamy możliwości jego mitygowania. A te informacje są nam niezbędne do prowadzenia naszej działalności gospodarczej.

Wydawało nam się, że zadaniem rządu jest tworzenie warunków do rozwoju kraju, a nie jego dewastacja. Brak jasnych kryteriów i strategii zawsze tworzy chaos. Takim działaniem burzone są nasze plany powrotu do normalnej działalności. Efekt braku strategii dla naszych biznesów za chwilę Strona 2 z 2

będzie można porównać do kolejnej fali epidemii, tym razem może on jednak dotknąć tysiące miejsc pracy. Tu jednak łatwo będzie wskazać winnego.

Wyrażamy ogromne rozczarowanie, że decyzja o przywróceniu ruchu granicznego mimo, że od dawna oczekiwana przez branżę turystyczną, lotniczą i inne podmioty gospodarcze została podjęta chaotycznie i bez żadnej strategii.

Jako przedstawiciele branży, dla której sprzedaż usług turystycznych jak i biletów lotniczych ze stosownym wyprzedzeniem oraz konieczność prowadzenia komunikacji marketingowej poprzedzającej działania sprzedażowe ma kluczowe znaczenie apelujemy do rządu o przedstawienie nam planu, którym kieruje się rząd podejmując decyzje związane z zamykaniem lub otwieraniem granic wybranych krajów.

Ważne są dla nas jasno przyjęte kryteria, które umożliwią nam planowanie naszej działalności, a naszych pasażerów uwolnią od stresu związanego z niepewnością podróży.

Podpisano

Jozsef Varadi, Prezes Zarządu WIZZ AIR Hungary Ltd.

Michał Kaczmarzyk, Prezes Zarządu BUZZ; Ryanair Group: Ryanair UK, BUZZ, Malta Air, Lauda

Frantisek Siling, Country Sales Manager AIR FRANCE KLM Poland

Andrzej Kobielski, Prezes Zarządu EnterAir Sp. z o.o.



Magdalena Mossakowska Borys, Dyrektor Zarządzająca Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP)

Grzegorz Polaniecki, Członek Zarządu EnterAir Sp. z o.o.

Marcin Kubrak, Członek Zarządu EnterAir Sp. z o.o.

Grzegorz Baszczyński, Prezes Zarządu RAINBOW TOURS SA

Piotr Henicz, Wiceprezes Zarządu Nowa ITAKA Sp. z o.o.

Wojciech Skoczyński, Prezes Zarządu GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o.

Maciej Nykiel, Prezes Zarządu NEKERA Sp. z o.o.

Marcin Dymnicki, Prezes Zarządu, TUI Poland Sp. z o.o.

Jakub Szynklewski, Członek Zarządu BARTOLINI AIR Sp. z o.o.

Wojciech Piotr Skwirowski, Prezes Zarządu Fundacji Polskie Niebo

Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

dr Anna Midera, Prezes Zarządu Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.