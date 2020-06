Sasin: Nie można wykluczyć kontrolowanej upadłości LOT-u

Sasin został także zapytany o to, czy planowana jest kontrolowana upadłość LOT-u. – Nie zakładam takiego scenariusza w tej chwili. Chcemy LOT ratować poprzez różne działania, po pierwsze to, co zarząd podejmuje, czyli zmniejszenie kosztów stałych, tutaj też ograniczenie wynagrodzeń, ale co nawet ważniejsze, renegocjacje umów leasingowych z leasingodawcami – zaznaczył.