O'Leary zaskarży pomoc rządów dla konkurentów Ryanaira

O’Leary zamierza tę pomoc zaskarżyć do Komisji Europejskiej, tak samo zresztą jak i wsparcie rządu francuskiego dla Air France, i szwedzkie pieniądze dla SAS, które Bruksela już zatwierdziła. Szef irlandzkiej linii uważa również, że skoro Włosi postanowili kolejny ratować Alitalię, tym razem kosztem 3 miliardów euro, to ponieważ Ryanair jest największym przewoźnikiem w tym kraju (34-35 procent rynku), należą mu się przynajmniej 4 miliardy euro wsparcia. — Ale nie chcę tych pieniędzy – mówi.

— Lufthansa wpycha się wszędzie, jak pijany wujek pod koniec wesela wypijając resztki z pustych kieliszków. Oni sami sobie nie są w stanie pomóc. A my nie chcemy rządowej pomocy, natomiast każe się nam konkurować na rynku już nie tylko z jedną ręką na plecach, ale ze obydwoma, i to związanymi — mówi O’Leary agencji Bloomberg. I zapowiada, że będzie kontestował pomoc publiczną tak dla Lufthansy, która ubiega się o około 9 miliarda euro kredytu pomostowego, jak i wsparcia dla Air France, która ma przyrzeczone 8 miliardów euro.

Nie jest to pierwszy protest Irlandczyka podczas kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19. O’Leary już dwukrotnie wcześniej protestował przeciwko wartemu 455 milionów euro wsparciu rządu szwedzkiego dla lokalnych linii. A historia jego sporów z Komisją Europejską jest długa i bogata, bo w ciągu ostatnich 25 lat zgłaszał protesty 25 razy, za każdym razem starając się, by Bruksela cofnęła swoją zgodę. Najbardziej zażarta kłótnia wybuchła, kiedy British Airways przejmowały Aer Lingusa.

Na razie Lufthansa jeszcze nie dostała od rządu ani centa gwarancji kredytowych. Korzysta jedynie ze wsparcia dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu. Prezes tej linii, Carsten Spohr, robi wszystko, by gwarancje kredytowe nie były równoznaczne z przejęciem przez państwo udziałów w przewoźniku. Należące do Grupy Lufthansa Brussles Airlines, Swiss i Austrian Airlines już dostały od swoich rządów obietnicę wsparcia, tyle że pieniądze mogą być wykorzystane jedynie na miejscu w Szwajcarii, Austrii i Belgii i w żadnym wypadku nie mogą być one wpłacone do wspólnej kasy Grupy LH.

Oczywiście szefowi Ryanaira chodzi o to, że tradycyjne linie wzmocnione publicznymi pieniędzmi będą silniejszą konkurencją. W wypadku Lufthansy jego obawy idą jeszcze dalej. O’Leary sądzi bowiem, że konkurent będzie chciał przejąć Condora i stworzy jeszcze większą konkurencję dla jego zlokalizowanej w Polsce linii wakacyjnej Ryanair Sun. To akurat nie jest możliwe, bo warunkiem skorzystania z publicznych pieniędzy, jaki postawiła Unia Europejska, jest właśnie blokada przejęć, do których miałyby zostać wykorzystane pieniądze podatników.

O’Leary’emu nie podoba się również wsparcie Włochów dla Alitalii. — Nie mamy żadnych wątpliwości, że pomoc dla Alitalii jest nielegalna. Bo będzie tak, że Włosi potem powiedzą, że wcale nie musi zostać zwrócona. Albo Francuzi powiedzą, że nie chcą zwrotu pieniędzy od Air France. Ale szkoda zostanie wyrządzona — mówi prezes Ryanaira. I nie ma wątpliwości, że wygra wszystkie sprawy jeszcze przed końcem tego roku.

Zdaniem europejskich prawników Michael O’Leary ma minimalne szanse na wygranie którejkolwiek z tych spraw, a już żadnych na to, by stało się to do końca tego roku. A to, o co mu chodzi, to zrobienie złej atmosfery wokół największych konkurentów. — To jest jego taktyka robienia szumu, psucia atmosfery — uważa cytowany przez Bloomberga Alec Burnside, prawnik z brukselskiej kancelarii Dechert LLP.