Czarny scenariusz Ryanaira

Irlandzka tania linia lotnicza nie planuje wznowienia rejsów w maju, a jeśli poleci w czerwcu, to uruchomi tylko 1 procent siatki.

Ryanair prognozuje, że w tym roku przewiezie o połowę pasażerów mniej niż w 2019. Zapowiada zwolnienia i wnioski do Komisji Europejskiej zaskarżające przyzwolenia na korzystanie przez linie lotnicze z pomocy publicznej. Poniżej dalsza część artykułu

Łączną kwotę pomocy publicznej, jaką już otrzymały bądź na jaką złożyły wnioski europejskie linie lotnicze Ryanair wycenia na 31 miliardów euro. W tym dla LOT-u miałoby to być 290 milionów euro. Ale w tabelkach przy nazwie polskiego przewoźnika Irlandczycy postawili znak zapytania, bo kwota nie została nigdzie potwierdzona.

Ryanair w pierwszym kwartale przewiózł 150 tysięcy pasażerów, czyli o 99,5 procent mniej niż 42,4 miliona zapisane w budżecie i poniósł straty w wysokości 100 milionów euro. A jeśli normalne rejsy będą mogły wrócić w lipcu, to i tak wyniki niewiele się poprawią, bo plany przewozowe teraz sięgają zaledwie 50 procent z wcześniej planowanych 44,6 miliona. Linia nie ukrywa, że nie ma już szans na przewiezienie powyżej 100 milionów pasażerów w 2020 roku. Budżet na ten rok przewidywał 154 miliony.

Powodów złej sytuacji, oprócz pandemii covid-19, prezes Ryanaira Michael O’Leary upatruje w obostrzeniach, jakie mają obowiązywać w lotnictwie pasażerskim oraz wsparciu unijnych rządów dla przewoźników tradycyjnych, takich jak Lufthansa i LOT. To dzięki publicznym pieniądzom, uważa Michael O’Leary, linie tradycyjne będą sobie mogły pozwolić na bardzo niskie taryfy. Nie wspomina jednak o tym, że sam korzysta z publicznych pieniędzy, bo wymusza na samorządach dopłaty do tego, że lata na ich lotniska. Domaga się również zniesienia podatków i opłat do biletów lotniczych oraz redukcji o połowę opłat lotniskowych.

W tej niepewnej sytuacji Irlandczycy zdecydowali się na przegląd floty i złożonych wcześniej zamówień. Już negocjuje z firmami leasingowymi, z których wypożycza boeingi i airbusy dla Laudamotion i zamierza znacząco obniżyć odbiór samolotów w ciągu najbliższych 24 miesięcy, tak, aby dostosować flotę do mniejszego ruchu po wygaśnięciu pandemii.

Według prognoz Ryanaira ruch lotniczy do poziomu z 2019 roku będzie odbudowywał się przez dwa lata. I w najlepszym razie będzie to dopiero lato 2022.

Dlatego linia zaplanowała program oszczędnościowy, który zacznie wprowadzać w lipcu. Przewiduje w nim zwolnienie 3 tysięcy pracowników, przede wszystkim pilotów i personelu pokładowego, a pozostałym obniży pensje o 20 procent. Te cięcia dotyczą również pracowników administracyjnych i mają obowiązywać do czasu, aż odbuduje się ruch lotniczy. Zarobki O’Leary’ego za kwiecień i maj zostały obniżone o połowę, prezes zobowiązał się też, że nie weźmie całej pensji do marca 2021, czyli do końca obecnego roku finansowego.

Kryzys zastał Ryanaira z zapasem gotówki w wysokości 4 miliardów euro i zarząd robi wszystko, aby pieniądze jak najwolniej wypływały z firmy.