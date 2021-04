Lotnisko Chopina: W marcu czartery rosły nam najmocniej

Od stycznia do marca 52,5 procent pasażerów podróżowało do krajów strefy Schengen, jednocześnie na popularności mocno zyskały podróże do krajów spoza tej strefy – udało się do nich 47,5 procent pasażerów, podczas gdy rok wcześniej różnica między tymi dwiema grupami wynosiła około 10 punktów procentowych.