Florencki statek Costa Cruises gotów do pierwszego rejsu

Costa Cruises odebrała nowy statek Costa Firenze, zaprojektowany i zbudowany w stoczni Fincantieri w Margherze – dowiadujemy się z informacji prasowej. To jeden z siedmiu nowych statków za łączną kwotę 6 miliardów euro, które mają zostać dostarczone armatorowi do 2023 roku. Stocznia Fincantieri zbudowała11 z 14 statków eksploatowanych obecnie przez Costę Cruises.

– Costa Firenze to trzeci statek wycieczkowy, który uruchomiliśmy od września. Cieszymy się, że jego nazwa przypomina jedno z najsłynniejszych miast sztuki we Włoszech i na świecie. To ważny moment i konkretny dowód, że firma wraca do normalnej działalności produkcyjnej – dodaje dyrektor generalny Fincantieri Giuseppe Bono.

Statek wypłynie na Morze Śródziemne w 2021 roku. Będzie obsługiwał dwie tygodniowe trasy w jego zachodniej części. Pierwsza, dostępna od 28 lutego, obejmuje Genuę, La Spezię (z wycieczkami również do Florencji), Neapol, Walencje, Barcelonę i Marsylię. Na drugiej, dostępnej od maja do października, znalazły się Genua i Civitavecchia (z wycieczkami do Rzymu, a także Neapolu, Ibizy, Barcelony i Marsylii). Późną jesienią statek popłynie do Azji, aby dołączyć do siostrzanego Costa Venezia, który pływa od marca 2019 roku.