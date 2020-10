Wycieczka do wycieczkowca? Zakotwiczone statki celem turystów

Jego prom Josephine zabiera turystów na wyprawy od lipca. Celem jest między innymi Allure of the Seas należący do armatora Royal Caribbean. Jednostka zaskakuje wielkością – jest pięć razy większa od Titanica, w czasach przedcovidowych zabierała na pokład prawie 7 tysięcy pasażerów. Wycieczki organizowane przez Derhama obejmują rejs wokół kilku jednostek. Poza Allure of the Seas można zobaczyć należący do Royal Caribbean Anthem of the Seas i Jewel of the Seas. Na morzu stoją również Arcadia i Aurora (armator P&O), Valor (Carnival) i Queen Mary 2 (Cunard).